Британский самолет-разведчик пролетел у российских границ

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Военный самолет Великобритании был замечен у западных границ России. Об этом сообщает PlaneRadar в Twitter.
По данным мониторингового ресурса, в 15:45 по московскому времени радиоразведчик Королевских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к рубежам РФ.
В последнее время зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники все чаще замечают у границ России и военных объектов РФ в Сирии. В частности, на прошлой неделе Министерство обороны зафиксировало активность 27 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители дежурных сил ПВО 18 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границ.
Эксперты считают, что повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Отдельно они отмечают разведывательные операции со стороны США.
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