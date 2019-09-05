Британский самолет-разведчик пролетел у российских границ

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Военный самолет Великобритании был замечен у западных границ России. Об этом сообщает PlaneRadar в Twitter.

По данным мониторингового ресурса, в 15:45 по московскому времени радиоразведчик Королевских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к рубежам РФ.

Курсируя в небе над Латвией и Эстонией, воздушное судно провело разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей, пишет РИА Новости . Оно дважды облетело указанный район на высоте около 12,5 тысячи метров.

В последнее время зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники все чаще замечают у границ России и военных объектов РФ в Сирии. В частности, на прошлой неделе Министерство обороны зафиксировало активность 27 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители дежурных сил ПВО 18 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границ.

Эксперты считают, что повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Отдельно они отмечают разведывательные операции со стороны США.

Хроленко: Россия постоянно наблюдает отработки "скрытного вторжения" >>>