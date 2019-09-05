22:16 05 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1

Британский самолет-разведчик пролетел у российских границ

Фото : MoD / Crown copyright 2017
В мире
Получить короткую ссылку
10 0 0

Военный самолет пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к рубежам РФ.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Военный самолет Великобритании был замечен у западных границ России. Об этом сообщает PlaneRadar в Twitter.

По данным мониторингового ресурса, в 15:45 по московскому времени радиоразведчик Королевских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пересек воздушное пространство Литвы и приблизился к рубежам РФ. 

Министерство обороны РФ
НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу
Курсируя в небе над Латвией и Эстонией, воздушное судно провело разведку у западных границ Ленинградской и Псковской областей, пишет РИА Новости. Оно дважды облетело указанный район на высоте около 12,5 тысячи метров.

В последнее время зарубежные разведывательные самолеты и беспилотники все чаще замечают у границ России и военных объектов РФ в Сирии. В частности, на прошлой неделе Министерство обороны зафиксировало активность 27 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители дежурных сил ПВО 18 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границ.

Эксперты считают, что повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Отдельно они отмечают разведывательные операции со стороны США.

Хроленко: Россия постоянно наблюдает отработки "скрытного вторжения" >>>

Теги:
госграница, границы, Великобритания, Россия, Самолет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте открылся тематический парк Навруз
Музей под открытым небом: в Ташкенте открылся парк "Навруз" – фото
В Ташкенте открылся тематический парк Навруз
Узбекистан в миниатюре: новый парк "Навруз" в Ташкенте – видео
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054