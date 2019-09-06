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Члены террористического движения Талибан в Афганистане

В Афганистане ликвидировали "теневого губернатора"

© AP Photo / Mirwais Khan
В мире
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Один из лидеров радикального движения "Талибан" был убит в результате авиаударов в городе Пули-Хумри на севере Афганистана.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Вооруженные силы Афганистана ликвидировали "самого опасного и могущественного теневого губернатора" радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает Sputnik Таджикистан.

Он отвечал за провинцию Бадахшан.

По данным Минобороны, Кари Фасихуддин был убит в пятницу вместе со своим охранником в районе Вардудж. 

Накануне ведомство также сообщило, что в результате авиаударов в городе Пули-Хумри на севере Афганистана военные ликвидировали более 40 талибов и их главаря - "теневого губернатора" провинции Баглан.

Андрей Серенко
© Facebook / Андрей Серенко
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Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.

На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране операции и активно борются с терроризмом.




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