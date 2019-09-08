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Воинский контингент Узбекистана прибыл для участия на учении Центр-2019

Военные Узбекистана прибыли в Россию для участия в учениях "Центр-2019"

Министерство обороны Узбекистана
В мире
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Более ста военнослужащих прилетели на военный аэродром Центрального военного округа России, дислоцированный в Оренбургской области.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Военнослужащие и представители Министерства обороны Узбекистана прибыли в Оренбургскую область (Россия) для участия на стратегических учениях "Центр-2019", которое пройдет 16-21 сентября, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

Воинский контингент Узбекистана прибыл для участия на учении Центр-2019
Министерство обороны Узбекистана
Воинский контингент Узбекистана прибыл для участия на учении "Центр-2019"

Более ста военнослужащих прилетели на военный аэродром Центрального военного округа России, дислоцированный в Оренбургской области.

Воинский контингент Узбекистана прибыл для участия на учении Центр-2019
Министерство обороны Узбекистана
Воинский контингент Узбекистана прибыл для участия на учении "Центр-2019"

Затем воинский контингент Узбекистана направился на полигон Донгуз, где штабные офицеры и военнослужащие в условиях, созданной учебной обстановки отработают вопросы совместного планирования и организации согласованных действий группировок войск.

Воинский контингент Узбекистана прибыл для участия на учении Центр-2019
Министерство обороны Узбекистана
Воинский контингент Узбекистана прибыл для участия на учении "Центр-2019"

В учениях также примут участие военные из Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России и Таджикистана.

Военнослужащий ВС Узбекистана во время учений
© Министерство обороны Узбекистана
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Основная фаза учений пройдет на полигоне Донгуз, а на полигоне Гурумсарай в Наманганская области подразделения Узбекистана и Таджикистана совместно отработают задачи по уничтожению условных террористических группировок.

Отметим, что участие узбекских военнослужащих в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019» послужит обмену опытом боевой подготовки, выработке единого алгоритма работы органов управления и порядка действий подразделений при проведении совместных операций по недопущению дестабилизации обстановки в Центрально-Азиатском регионе.




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