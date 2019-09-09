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Самый большой в истории круизный лайнер зашел в порт Владивостока – видео

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
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Роскошный Spectrum of the Sea — самое новое круизное судно во флоте компании Royal Caribbean.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В порту Владивостока пришвартовался самый большой в истории России круизный лайнер Spectrum of the Seas ("Спектр морей").

Как рассказал РИА Новости представитель морского вокзала города, на его борту находятся пять тысяч пассажиров, в основном это китайцы и американцы. 

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Публикация от Элдор (@eldor4492)

В российском городе на судно сядут около 200 граждан РФ, которые отправятся к берегам Японии в Майдзуру и Фукуока и завершат круиз в Шанхае 14 сентября.

© Sputnik / Виталий Аньков
Прибытие лайнера Spectrum of the Seas в порт Владивостока

Длина Spectrum of the Seas — 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение — 168,8 тысячи тонн. На борту лайнера есть площадка с панорамным видом, расположенная на высоте 90 метров над уровнем воды, а также симулятор скайдайвинга — аэротруба — и симулятор серфинга.

Собеседник агентства отметил, что порт Владивостока смог принять Spectrum of the Seas благодаря тому, что в 2018-2019 годах у причалов прошли дноуглубительные работы.

Теги:
Дальний Восток, туристы, Владивосток, Россия



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