В театре имени Стива Джобса презентовали новый iPhone

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 11.

Отличительной чертой некоторых моделей (iPhone Pro и iPhone Pro Max) станет три камеры.

Все три камеры снимают видео в разрешении 4К и 60 кадров в секунду. В редакторе фотографий и видео появились новые функции: например, в одном окне можно посмотреть, как выглядит кадр с каждой из камер, и выбрать лучший.

iPhone 11 Pro будет держать заряд батареи на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.