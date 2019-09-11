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Презентация нового iPhone 11 Pro

В театре имени Стива Джобса презентовали новый iPhone

© AFP 2018 / JUSTIN SULLIVAN
В мире
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Отличительной чертой некоторых моделей (iPhone Pro и iPhone Pro Max) станет три камеры.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 11.

Отличительной чертой некоторых моделей (iPhone Pro и iPhone Pro Max) станет три камеры.

Все три камеры снимают видео в разрешении 4К и 60 кадров в секунду. В редакторе фотографий и видео появились новые функции: например, в одном окне можно посмотреть, как выглядит кадр с каждой из камер, и выбрать лучший.

iPhone 11 Pro будет держать заряд батареи на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

Теги:
информационные технологии, цифровые технологии, технологии, смартфон, мобильный телефон, телефон



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