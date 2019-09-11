Два узбекских сериала номинированы на ТЭФИ

Все о "ТЭФИ-Содружество" в Кишиневе. Sputnik собрал самую полезную информацию о мероприятии.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Девятый Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" пройдет в Кишиневе с 16 по 19 сентября, сообщает Sputnik Молдова. Мероприятие организовано Фондом "Академия российского телевидения" под патронатом президента республики Игоря Додона.

В прошлом году впервые фестиваль принимал Узбекистан. Он проводится с 2011-го в странах постсоветского пространства.

Отмечается, что основная цель фестиваля - формирование единого информационного пространства на территории стран СНГ, Грузии и стран Балтии, содействие распространению новейших достижений телевещания и установление сотрудничества между телекомпаниями.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев прибудут представители 12 стран, а именно Узбекистана, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Эстонии и Украины.

В рамках программы фестиваля запланирован просмотр телевизионных сериалов, произведенных в странах СНГ.

Участники фестиваля

Азербайджан – "Увядшие цветы" (Общественное телевидение Азербайджана);

Армения – "Превыше чести" (Армения TV), "Хаос" (Общественного телевидения Армении, "Первый канал"), "Жирайр Гленц" (Общественного телевидения Армении, "Первый канал");

Республика Беларусь – "Автошкола" (РУП "Национальная киностудия Беларусьфильм" и ООО "Синетехно". Телеканал "ОНТ"); "Семейные истории" (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, телеканал "Беларусь 2");

Казахстан – "Шестой пост" (Акционерное общество "Агентство "Хабар");

Латвия – "Все по-новому" (Компания "Platforma", Телеканал TV3 Latvia);

Российская Федерация – "Скажи правду" (Star Media, Телеканал "Россия 1"); "Обычная женщина" (Телеканал ТВ3); "Министерство" (ГПМ КИТ), "Шторм" (Видеосервис START), "Домашний арест" (Comedy Club Production, Телеканал ТНТ-Premier);

Узбекистан - "Мачеха" (ГУП "O’zbektelefilm" Телерадиоканал "O’zbekiston"); "Саодат" (ГУП "O’zbektelefilm" Телерадиоканал "Yoshlar");

Украина – "Ни шагу назад" (ПрАТ "Телеканал "Интер");

Эстония - "LASNAГОРСК" (Kinokubrik Production, Телеканал ETV+).

Жюри фестиваля

Лауреатов фестиваля определит экспертный совет, в состав которого вошли:

член Академии российского телевидения, генеральный продюсер телекомпании "Формат ТВ", журналист Оксана Барковская;

продюсер, киновед, генеральный продюсер кинокомпании "Новые люди" Наталья Мокрицкая;

член Академии российского телевидения, телекинопродюсер Александр Олейников;

член Академии российского телевидения, продюсер, президент группы компаний "ПРИОР" Родион Павлючик;

продюсер кино и телевидения, основатель дистрибуционной компании Art Pictures Media Дмитрий Рудовский;

член Академии российского телевидения, генеральный директор ЗАО "Всемирные Русские Студии" Юрий Сапронов;

член Академии российского телевидения, основатель и акционер видеосервиса START Алексей Троцюк;

генеральный директор ООО "Яндекс. Студия" Ольга Филипук;

член Академии российского телевидения, продюсер специальных проектов Службы генерального продюсера ОАО "Первый канал", ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович.

Программа "ТЭФИ-Содруже­ство-2019"

Первый фестивальный день начнется с просмотра работ (с 16.00 до 19.00 в отеле BRISTOL).

Церемония открытия IX Международного телевизионного фес­­тиваля "ТЭФИ-Содруже­ство" пройдет в Старом Оргееве. Начало в 20.00. В рамках открытия состоится специальный показ фильма "Штефан Великий. История Молдовы" (ООО "Exclusive Media", NTV Moldova).

Во второй день фестиваля программа будет еще насыщеннее:

просмотр работ - с 10.00 до 13.00;

встреча экспертного совета со студентами Молдавского государственного университета - в 12.00; © Sputnik / Рамиз Бахтияров Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте 17

мастер-класс на тему: "Чем отличаются сериалы для ТВ и интернет-платформ" от члена Академии российского телевидения, основателя и акционера видеосервиса START Алексея Троцюка - с 14.00 до 15.00;

мастер-класс на тему: "Как экосистемные решения развивают индустрию контента и развлечений" от генерального директора ООО "Яндекс. Студия" Ольги Филипук - с 15.00 до 16.00;

просмотр работ - с 16.00 до 22.00.

(Все мероприятия во второй день фестиваля пройдут в отеле BRISTOL).

День третий

В библиотеке администрации главы государства (бульвар Штефана чел Маре, 154) в 11.00 состоится встреча с президентом Республики Молдова, а с 11.30 до 12.30 запланирован круглый стол "Будет ли российский Netflix? Сериальный бум: как меняется индустрия сериалов и к чему это приведет?".

В отеле BRISTOL с 14.00 по 15.00 состоится просмотр работ, после чего - их обсуждение, а затем и заседание экспертного совета. Там же с 15.00 до 16.00 пройдет мастер-класс "Как перестать писать плохие сценарии" от президента Академии российского телевидения, продюсера, генерального директора продюсерской компании COSMOS studio Александра Акопова.

Церемония закрытия IX Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содруже­ство" намечена на 19.00 во Дворце республики. По ее завершению состоится прием, данный президентом Молдовы в честь лауреатов фестиваля.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011-м - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ-Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.