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Узбекистанец избил полицейского в Санкт-Петербурге

Узбекистанец избил полицейского в Санкт-Петербурге

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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После того как страж порядка выяснил, что иностранец находится в России без соответствующих документов, ему было предложено проехать в участок. После этого узбекистанец набросился на полицейского.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Инцидент произошел на Ропшинском шоссе, сообщает следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Инспектор ГИБДД остановил автомобиль марки "Газель" под управлением гражданина Узбекистана. В салоне машины находились еще двое его соотечественников.

© БПИ Узбекистана
На граждан, избивших сотрудников БПИ, заведено уголовное дело

Полицейский выяснил, что все иностранцы находятся в России без соответствующих документов. В этой связи им было предложено проехать в участок для  выяснения всех обстоятельств.

В ходе возникшего конфликта один из них несколько раз ударил кулаками сотрудника полиции, после чего был задержан.

Сотрудник полиции госпитализирован.

В отношении узбекистанца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ведется следствие.

Теги:
нападение, Санкт-Петербург, узбекистанец



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