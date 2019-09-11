Узбекистанец избил полицейского в Санкт-Петербурге

После того как страж порядка выяснил, что иностранец находится в России без соответствующих документов, ему было предложено проехать в участок. После этого узбекистанец набросился на полицейского.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Инцидент произошел на Ропшинском шоссе, сообщает следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Инспектор ГИБДД остановил автомобиль марки "Газель" под управлением гражданина Узбекистана. В салоне машины находились еще двое его соотечественников.

Полицейский выяснил, что все иностранцы находятся в России без соответствующих документов. В этой связи им было предложено проехать в участок для выяснения всех обстоятельств.

В ходе возникшего конфликта один из них несколько раз ударил кулаками сотрудника полиции, после чего был задержан.

Сотрудник полиции госпитализирован.

В отношении узбекистанца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ведется следствие.