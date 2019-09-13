Все по-честному: Путин похвалил Нурмагомедова за бой с Портье - видео

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Глава России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Видео со встречи боец опубликовал в Instagram.
Встреча прошла в аэропорту Махачкалы.
"Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой", — обратился президент к Абдулманапу Нурмагомедову.
По мнению Путина, победа Хабиба была убедительной, а главное честной.
"Очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Все по-честному", — сказал президент.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби.
Он победил американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье, который подходил к поединку в статусе временного чемпиона, это поражение стало шестым при 25 победах.
До момента вынесения официального судейского решения бойцы успели обменяться фирменными футболками.
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Сегодня нас с Отцом принял Президент России Владимир Владимирович Путин. Встреча прошла в родном Дагестане. Очень приятно, когда Глава Государства ценит наш с Отцом труд и поддерживает нас, и после каждой победы уже как по традиции, лично сам поздравляет, это дорогого стоит. #Repost @danawhite with @get_repost ・・・ Russian President Vladimir Putin and head of Dagestan Vladimir Vasiliev met with UFC champion @khabib_nurmagomedov and his father and coach Abdulmanap Nurmagomedov