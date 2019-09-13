Все по-честному: Путин похвалил Нурмагомедова за бой с Портье - видео

Во время своего визита в Дагестан российский лидер встретился с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Глава России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Видео со встречи боец опубликовал в Instagram.

Встреча прошла в аэропорту Махачкалы.

"Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой", — обратился президент к Абдулманапу Нурмагомедову.

По мнению Путина, победа Хабиба была убедительной, а главное честной.

"Очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Все по-честному", — сказал президент.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби.

Он победил американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье, который подходил к поединку в статусе временного чемпиона, это поражение стало шестым при 25 победах.

До момента вынесения официального судейского решения бойцы успели обменяться фирменными футболками.