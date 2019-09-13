10:00 13 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск

Все по-честному: Путин похвалил Нурмагомедова за бой с Портье - видео

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
Получить короткую ссылку
0 0 0

Во время своего визита в Дагестан российский лидер встретился с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Глава России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Видео со встречи боец опубликовал в Instagram.

Встреча прошла в аэропорту Махачкалы. 

"Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой", — обратился президент к Абдулманапу Нурмагомедову.

По мнению Путина, победа Хабиба была убедительной, а главное честной.

"Очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Все по-честному", — сказал президент.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона UFC на турнире в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с зятем Шавката Мирзиёева
© Instagram
Хабиб Нурмагомедов отправил видеосообщение младшему зятю Мирзиёева

Он победил американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения. Для Пуарье, который подходил к поединку в статусе временного чемпиона, это поражение стало шестым при 25 победах.

До момента вынесения официального судейского решения бойцы успели обменяться фирменными футболками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня нас с Отцом принял Президент России Владимир Владимирович Путин. Встреча прошла в родном Дагестане. Очень приятно, когда Глава Государства ценит наш с Отцом труд и поддерживает нас, и после каждой победы уже как по традиции, лично сам поздравляет, это дорогого стоит. #Repost @danawhite with @get_repost ・・・ Russian President Vladimir Putin and head of Dagestan Vladimir Vasiliev met with UFC champion @khabib_nurmagomedov and his father and coach Abdulmanap Nurmagomedov

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Теги:
видеоролик, Видео, борец, бои, Хабиб Нурмагомедов, Владимир Путин, Владимир Путин, путин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Сказка наяву: Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте – фото
Изделия из искусственного янтаря на фестивале ремесел в Коканде
Вековые корни и сапоги эпохи Тамерлана: фестиваль ремесел в Коканде – видео
Как обезопасить ребенка по дороге в школу
Дети и дорога: как обеспечить безопасность

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054