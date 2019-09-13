Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Сейчас на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", сообщает РИА Новости со ссылкой на российские СМИ.

"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", — отметил министр.

По словам главы МИД, в таких условиях на первый план выходят задачи оказания гумпомощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".

Россия "придает большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией", а также призывает, чтобы в политическом процессе участвовали все группы сирийского общества.

"В целом же Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны - в "арабскую семью", что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", — заключил Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015-го президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября того же года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017-го было объявлено о победе над "Исламским государством"*. Сейчас на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России