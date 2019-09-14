ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан".

Бердымухамедов рассказал об издании на заседании правительства. На этот раз героем его труда стал туркменский алабай. Книга так и называется — "Türkmen alabaýy" ("Туркменский алабай").

"В новом произведении раскрывается характер и значение этой породы собак, многие тысячелетия являвшихся верными спутниками туркмен. По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу", — сказал президент.

Кроме того, он сообщил, что сочинил стихотворение об алабае, и даже продекламировал его на заседании. После чего предложил собравшимся оценить новые произведения и поделиться своим мнением о них.

Стихотворение "Туркменский алабай" опубликовано в русском переводе на первой полосе субботнего номера "Нейтрального Туркменистана". В нем воспеваются слава, сила, отвага и преданность животного.

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Это далеко не первый литературный труд Бердымухамедова. До этого он написал книги, посвященные туркменской кухне, коврам, музыке, пословицам, спорту, военным. Одни из главных героев президентских книг — ахалтекинские кони. Последний раз книгу о скакунах он презентовал в апреле.

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