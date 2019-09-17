Кокорин и Мамаев вышли на свободу – видео

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл покинули исправительную колонию в Белгородской области по условно-досрочному освобождению, сообщает РИА Новости.

Все трое молча сели в черный внедорожник с тонированными стеклами, на котором приехал их встречать отчим Кокорина, и уехали.

Напомним, Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре столицы отправил братьев Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Мамаева и Кокориных. Протасовицкий также ожидает условно-досрочного освобождения, заседание пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, Кокориным — три с половиной.

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