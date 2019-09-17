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В Ташкентской области построят современный биотехнологический комплекс стоимостью 10 млн долларов

В биотехнологии Узбекистана инвестируют 10 млн долларов

Посольство Узбекистана в России
В мире
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В Ташкентской области будет построен биотехнологический комплекс в форме совместного предприятия по производству ветеринарных биологических и фармацевтических препаратов.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В посольстве Республики Узбекистан в Российской Федерации состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области био- и фармтехнологий между ООО Inter Vet (Узбекистан) и АО "Агровет" (Россия).

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Документ предусматривает строительство на территории Ташкентской области биотехнологического комплекса в форме совместного предприятия по производству ветеринарных биологических и фармацевтических препаратов. Стоимость проекта составляет 10 миллионов долларов.

Согласно достигнутым договоренностям, российская сторона разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, планировочное решение комплекса, предоставляет технологическую и нормативную документацию.

Кроме того, работники предприятия будут обучаться на базе АО "Агровет".

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До конца года планируется зарегистрировать совместное предприятие, а до марта 2020-го будет подготовлена проектная документация и получены необходимые разрешительные документы.

Напомним, основанное в 1991 году АО "Агровет" является одним из ведущих научно-производственных предприятий России в сфере ветеринарной биотехнологии. Компания предоставляет современные и высококачественные ветеринарные препараты во многие страны мира.

Теги:
Ташкентская область, подписание документов, Посольство Республики Узбекистан в РФ



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