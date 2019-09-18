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В России разработали ракету с "недостижимой дальностью" действия

Пресс-служба Минобороны РФ
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Руководитель корпорации "Тактическое ракетное вооружение" рассказал о стратегической крылатой ракете Х-101.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. России есть чем ответить на недавние испытания в США ракеты дальностью до тысячи километров, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью изданию "Военно-промышленный курьер".

США провели эти испытания сразу после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.  

По словам Бориса Обносова, дальность действия российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов. Более того, если Х-101 может летать на свойственные ей расстояния, то российские разработчики могут улучшить тактико-технические характеристики ракет. Но есть некоторые ограничения.

"Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств", — сказал Обносов.

Ракетный комплекс Искандер-М
© Sputnik / Виталий Аньков
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Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что нельзя допускать новую гонку вооружений. Однако, подчеркнул руководитель корпорации, безопасность страны будет обеспечена в любом случае.

"Если нам поставят задачу — решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции", — заключил глава корпорации.

Напомним, 2 августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, запрещавший обеим странам иметь ракеты малого и среднего радиуса действия и гарантировал сравнительно большое подлетное время для ракет агрессора — достаточное для другой стороны для нанесения гарантированного ответного удара.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.

Теги:
оборона, ракета, Россия



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