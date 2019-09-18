В Кабардино-Балкарии убиты двое боевиков

По данным силовиков, экстремисты намеревались совершить в регионе преступления террористической направленности.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Двое экстремистов были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, сообщили в информационном центре НАК.

Накануне силовикам стало известно, что в одном из частных домов в городе Чегема могут скрываться боевики и их пособники. Здание было оцеплено, подозреваемым предложили сдаться, но они открыли огонь. Началась перестрелка, в ходе которой экстремисты были нейтрализованы.

В НАК отметили, что их личности предварительно установлены.

"По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики", — говорится в публикации.

В доме нашли самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы. Никто из силовиков или гражданского населения не пострадал.

Ранее начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что в 2019 году сотрудники МВД и ФСБ России выявили законспирированные ячейки террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" в 17 регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии.