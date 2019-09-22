Алишер Султанов рассказал, как Узбекистан выполнит Парижский договор

Министр энергетики рассказал какие меры будет приниматься в республике для выполнения Парижского договора. Одним из первых шагов станет обновление двигателей в газотранспортной системе.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik, Дилшода Рахматова. Сегодня Узбекистан не может похвастаться достижениями по уменьшению выбросов карбонад-ангидрида в атмосферу, рассказал министр энергетики Алишер Султанов.

"Недавно в Вене мы провели несколько переговоров по обеспечению выполнения норм Парижского договора. Например, состоялась встреча с представителями ЕБРР по модернизации газотранспортной системы Узбекистана. Чуть раньше, АБР также заявил, что готов финансировать газотранспортную систему Узбекистана. Кроме того, на следующей неделе, мы планируем обсудить этот вопрос с японскими коллегами", - сказал министр.

По словам Султанова, в газотранспортной системе Узбекистана используются двигатели старого типа, которые выбрасывают в атмосферу много ангидридных газов и являются источником больших потерь.

Поэтому в министерстве решили заменить все компрессоры на их современные аналоги. По словам министра, на это может потребоваться около 5-10 лет, а также большое количество финансовых средств.

"Сегодня финансовые институты смотрят на Узбекистан другими глазами. Например, сегодня мы рассмотрели вопрос предоставления кредита Узбекистану. Ранее ЕБРР не делал нам таких предложений", - уточнил министр.

Согласно Парижскому договору, который Узбекистан подписал 19 апреля 2017 года, республика обязана сократить выброс парниковых газов в атмосферу. Цель данного договора - удержать глобальное потепление.