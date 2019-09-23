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Главы разведслужб СНГ договорились об обмене разведывательной информацией

Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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Подписали меморандум, в котором зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Совещание руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности состоялось в Казани. Участники обсудили совместные усилия по нейтрализации вызовов, связанных с вмешательством внешних сил, сообщили журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По итогам совещания руководители делегаций подписали меморандум, в котором зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз.

Также договорились о дальнейшей активизации усилий в вопросе противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.

 

Теги:
служба безопасности, Казань, Узбекистан



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