Главы разведслужб СНГ договорились об обмене разведывательной информацией

Подписали меморандум, в котором зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Совещание руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности состоялось в Казани. Участники обсудили совместные усилия по нейтрализации вызовов, связанных с вмешательством внешних сил, сообщили журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам совещания руководители делегаций подписали меморандум, в котором зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз.

Также договорились о дальнейшей активизации усилий в вопросе противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.