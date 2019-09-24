Лукашенко собрал урожай узбекских дынь на собственных полях

В нынешнем году семена бахчевых привезли из Узбекистана. По просьбе белорусского лидера его коллега Шавкат Мирзиёев прислал лучшие семена узбекских дынь.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Сбор урожая продолжается на экспериментальных полях президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Урожай картофеля убирают уже несколько дней, собрали уже свыше 120 тонн, но планируют – почти в два раза больше.

В пресс-службе рассказали, что глава государства лично выходит на поле, когда позволяют насыщенный график и погодные условия.

В нынешнем году семена бахчевых привезли из Узбекистана. По просьбе белорусского лидера его коллега Шавкат Мирзиёев прислал лучшие семена узбекских дынь. Урожай несколько дней назад собрали в президентской теплице.

"Президентские поля уже не первый год служат еще одной экспериментальной площадкой для отечественных селекционеров, давая возможность не только президенту заниматься любимым для него делом, но и принося безусловные бонусы для отрасли в целом", - подчеркивается в сообщении.