Большой диалог: Назарбаев призвал депутатов влиять на политических лидеров

В существующих условиях все жители земли должны подключиться к борьбе за ядерное разоружение и защитить жизнь на планете, считает Назарбаев.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Четвертое совещание спикеров парламентов Евразии началось в столице Казахстана. Тема форума: "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", сообщает Sputnik Казахстан.

Инициаторами такого формата парламентского диалога являются спикеры парламентов России и Республики Корея.

В дискуссии высокого уровня участвуют руководители парламентов 60 стран, в том числе 39 спикеров из 38 стран, 12 вице-спикеров и представители 13 международных парламентских организаций.

Глава Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев, выступая на совещании спикеров парламентов Евразии, отметил, что депутаты могут более обстоятельно и целенаправленно доводить до политических лидеров мнение о том, что планета вновь оказалась у опасной черты.

"Если произойдет третья мировая война с применением средств массового уничтожения, она может стать последней для нашей цивилизации. У нашего народа давно сформировался сильный запрос на бесконфликтное существование, жизнь без страха сегодня и веру в завтрашний день, будущее наших детей и внуков", - указал он, выступая на совещании спикеров парламентов Евразии в столице Казахстана.

В этих условиях все жители земли должны подключиться к борьбе за ядерное разоружение и защитить жизнь на планете, считает Назарбаев.