США отказали в предоставлении виз российским политикам

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА Новости.
Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". В выдаче визы отказали десятерым членам делегации.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что руководство ООН должно адекватно отреагировать на ситуацию с отказом. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны выдавать визы тем, кто едет на мероприятия по линии международных организаций.