США отказали в предоставлении виз российским политикам

Некоторые члены российской делегации не смогут участвовать в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН из-за невыдачи виз с американской стороны.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". В выдаче визы отказали десятерым членам делегации.

74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что руководство ООН должно адекватно отреагировать на ситуацию с отказом. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обязаны выдавать визы тем, кто едет на мероприятия по линии международных организаций.