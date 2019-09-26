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Самолет совершил жесткую посадку в Барнауле, 56 человек пострадали

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По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. В лайнере находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. 

"Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

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© Sputnik / Максим Блинов
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Остальные пассажиры осмотрены и отпущены домой.

Аэрогавань Барнаула уже функционирует в штатном режиме.

"Аэропорт возобновил работу, приняты и отправлены уже два рейса из Москвы, вылет обратного рейса в Камрань назначен на 9.30 (5.30 мск)", - уточнил собеседник агентства.

Теги:
поломка самолета, самолет, Самолет



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