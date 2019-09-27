Церковь, мечеть и синагога: в Абу-Даби построят культовый комплекс

Религиозный центр планируют открыть в 2022 году. Журналисты уже отметили очень необычный дизайн культового комплекса.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Абу-Даби начинается строительство многоконфессионального культового комплекса, на территории которого будут расположены церковь, мечеть и синагога, сообщает The Daily Mail.

По задумке архитектора, все три культовых сооружения разместят фасадами друг к другу на острове Саадият в столице Арабских Эмиратов.

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Религиозный центр планируют открыть в 2022 году. В нем будут проводить ежедневные богослужения, а также международные саммиты религиозной и культурной тематики.

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Ещё в комплексе предусмотрено четвертое здание без привязки к конкретной конфессии, где планируют осуществлять образовательные мероприятия.