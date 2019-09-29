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Дружба со смертью: в Саудовской Аравии застрелен генерал королевской охраны

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
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После прибытия сотрудников безопасности стрелявший отказался сдаться и продолжил вести огонь. В результате стрелок был убит сотрудниками безопасности

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Бригадный генерал королевской охраны КСА Абдель Азиз Фахем застрелен в ходе перестрелки во время ссоры в Джиде. Два мирных жителя и пятеро сотрудников безопасности получили ранения, сообщает государственное агентство SPA со ссылкой на МВД королевства.

"Погиб бригадный генерал Абдель Азиз Фахем. Огонь открыл его друг. Ранения получили 5 сотрудников безопасности. Генерал Абдель Азиз Фахем находился в гостях у своего друга Турки бен Абдель Азиза", - пишет агентство.

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Согласно заявлению МВД, перестрелку начал в доме общий знакомый вышеупомянутых лиц - Мамдух бен Машааль. После разговора на повышенных тонах между генералом и Мамдухом, последний вышел из дома и вернулся с оружием в сумке, из которого открыл огонь. В результате ранения также получил хозяин дома Турки и работавший у него гражданин Филиппин.

"После прибытия сотрудников безопасности стрелявший отказался сдаться и продолжил вести огонь. В результате стрелок был убит сотрудниками безопасности", - уточняется в коммюнике МВД королевства.

Генерал скончался от ранений после того, как был доставлен в больницу. Семеро раненых доставлены в городскую больницу, состояние у всех стабильное.

Теги:
Убийство, генерал, Саудовская Аравия



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