Это оскорбление: комментарий Зеленского о Меркель возмутил немецкие СМИ

Президент Украины в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом критически высказался о международной политике Берлина. Сам Зеленский, несмотря на негативную реакцию немецкой прессы, счел свои замечания в адрес Ангелы Меркель вполне уместными.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом в ходе сессии ООН согласился с мнением американского коллеги о бездействии правительства Меркель в решении украинского вопроса. Подобные заявления в адрес официального Берлина выглядят оскорбительными, сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельник Spiegel.

"В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта", — отметил лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник уже заявил, что Зеленский не умаляет заслуг немецкого канцлера и ценит "огромное личное участие" Ангелы Меркель. Сам президент Украины заявил, что считает обоснованными свои комментарии, данные в разговоре с Дональдом Трампом.

Впрочем, по данным издания Spiegel, виновником сложившейся ситуации стоит считать главу американского Белого дома, который в своих политических целях продолжает использовать некорректные приемы, пытаясь рассорить своих оппонентов вместо того, чтобы идти на конструктивный диалог с Европой.

Разговор между президентами США и Украины был полностью обнародован американской стороной, что вызвало возмущения, прежде всего, на Украине. Зеленский заявил, что готов отвечать за все сказанное, но считает такой подход странным и несоответствующим статусу лидеров государств. Между тем в Киеве уже потребовали обнародовать все стенограммы переговоров Зеленского с Владимиром Путиным.