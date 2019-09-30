Стали известны регионы России, где чаще ведут здоровый образ жизни

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Регионы Северного Кавказа снова оказались первыми по приверженности населения здоровому образу жизни, а на самых последних местах – Дальний Восток и регионы Крайнего Севера, провели исследования РИА Новости.

По словам издания, эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария.

"Для большинства данных регионов характерны невысокий уровень потребления табачных изделий, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. По остальным параметрам ситуация в регионах-лидерах различается. В частности, по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом, Краснодарский край и Республика Дагестан входят в число лидеров, остальные же регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по данному показателю занимают средние позиции", - отмечается в исследовании.

На последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем – Еврейская автономная область.

"Слабые позиции данных регионов наблюдаются почти по всем показателям, учитываемых в рейтинге. Хотя стоит отметить, что по отдельным критериям можно найти положительную динамику, но для качественного улучшения ситуации этого чаще всего недостаточно, и нужен комплексный подход в борьбе с распространенностью алкоголя и табака в данных регионах", - отмечают эксперты.

Как отмечается в исследовании, самой распространенной вредной привычкой среди населения России остается употребление алкоголя.

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"В целом можно говорить о том, что распространение принципов здорового образа жизни находит отклик среди населения России. ЗОЖ перестает быть модой и скорее превращается в реальный образ жизни, меняя отношение к себе и своему здоровью. Процесс изменения ценностей запущен, но нужно продолжать работу на всех уровнях для продвижения здоровых привычек в более широкие слои населения", - отмечается в исследовании.

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Напомним, в Узбекистане в мае призвали граждан правильно питаться, отказаться от алкоголя и табака, а также повысить двигательную активность, тем более что ведомство часто проводит такие мероприятия, как "День ходьбы", "Марафон ходьбы", "День шага на пути к здоровью", "День велопрогулки", "Активная ходьба на пять километров", "День здорового похудения" и "Активная ходьба и спортивные соревнования среди учреждений".

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Ранее эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан.