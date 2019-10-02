МИД Узбекистана предупреждает граждан, находящихся в Индии

Жертвами стихии в целом по всей стране стали более 110 человек, тысячи людей вынуждены покинуть опасные зоны.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. МИД Узбекистана предупредил граждан, находящихся в Индии и планирующих ее посетить об опасности.

"По информации Посольства Узбекистана в Индии, в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в штате Бихар тысячи людей были вынуждены покинуть опасные зоны", - говорится в сообщении.

Жертвами стихии в целом по стране стали более 110 человек.

Напомним, что из-за сильных дождей, которые продолжаются в низменных районах штатов Уттар-Прадеш и Бихар в течение последних четырех дней, нарушено железнодорожное и автомобильное движение, закрыта часть школ.

Узбекистанцев предупреждают о рейдах против нелегалов в Турции >>

Правительством Узбекистана предпринимаются меры по эвакуации жителей на безопасные территории, оказанию помощи потерявшим имущество согражданам.

В этой связи Консульско-правовой департамент МИД призывает граждан Узбекистана, находящихся в Индии, временно воздержаться от поездок в регионы природных бедствий и напоминает телефоны Посольства республики в Нью-Дели: (9111) 24670774, 24670775, 24105640.