Как обычная армянская девушка стала звездой после показа Gucci

Обычная девушка из Еревана теперь стала самой желаемой моделью всего мира. Армине Арутюнян проснулась знаменитой после показа Gucci.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Двадцатитрехлетняя Армине Арутюнян стала настоящей звездой после того, как скауты Gucci поймали ее на улицах Берлина и предложили стать профессиональной моделью.

Известно, что до этого она никогда не появлялась на подиуме и вообще не была моделью. Теперь о ней пишут все СМИ Армении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Armina (@deararmine) 1 Окт 2019 в 12:42 PDT

Люди по всему миру осыпают ее комплиментами и отмечают, что на Западе умеют ценить натуральную и оригинальную красоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Armina (@deararmine) 7 Сен 2018 в 10:39 PDT

По словам самой Армине, ее первое в жизни шоу Gucci было "как сон".

Девушка выросла в Армении в творческой семье. Ее бабушка и дедушка - известные художники, мать работает в медицинской сфере, однако тоже принимает участие во всех культурных мероприятиях Еревана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Armina (@deararmine) 17 Янв 2019 в 10:51 PST

В университете Армине изучала дизайн костюмов. Среди ее интересов абсолютно все, что может вдохновить человека: тело, сочетание цветов, фигуры и многое другое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Armina (@deararmine) 3 Сен 2018 в 12:45 PDT

Армине - очень творческий и артистичный человек, а теперь еще и профессиональная модель.