Как обычная армянская девушка стала звездой после показа Gucci

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Двадцатитрехлетняя Армине Арутюнян стала настоящей звездой после того, как скауты Gucci поймали ее на улицах Берлина и предложили стать профессиональной моделью.
Известно, что до этого она никогда не появлялась на подиуме и вообще не была моделью. Теперь о ней пишут все СМИ Армении.
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Люди по всему миру осыпают ее комплиментами и отмечают, что на Западе умеют ценить натуральную и оригинальную красоту.
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По словам самой Армине, ее первое в жизни шоу Gucci было "как сон".
Девушка выросла в Армении в творческой семье. Ее бабушка и дедушка - известные художники, мать работает в медицинской сфере, однако тоже принимает участие во всех культурных мероприятиях Еревана.
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В университете Армине изучала дизайн костюмов. Среди ее интересов абсолютно все, что может вдохновить человека: тело, сочетание цветов, фигуры и многое другое.
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Армине - очень творческий и артистичный человек, а теперь еще и профессиональная модель.