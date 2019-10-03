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Как обычная армянская девушка стала звездой после показа Gucci

Как обычная армянская девушка стала звездой после показа Gucci

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В мире
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Обычная девушка из Еревана теперь стала самой желаемой моделью всего мира. Армине Арутюнян проснулась знаменитой после показа Gucci.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Двадцатитрехлетняя Армине Арутюнян стала настоящей звездой после того, как скауты Gucci поймали ее на улицах Берлина и предложили стать профессиональной моделью.

Известно, что до этого она никогда не появлялась на подиуме и вообще не была моделью. Теперь о ней пишут все СМИ Армении.

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Публикация от Armina (@deararmine)

Люди по всему миру осыпают ее комплиментами и отмечают, что на Западе умеют ценить натуральную и оригинальную красоту.

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Публикация от Armina (@deararmine)

По словам самой Армине, ее первое в жизни шоу Gucci было "как сон". 

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My first show ever and it’s for @gucci ✨ #ss20 like a dream 🌸Thank you so much for this incredible show I am happy to be part of it @alessandro_michele Marianna Rizzi @kyrasophie

Публикация от Armina (@deararmine)

Девушка выросла в Армении в творческой семье. Ее бабушка и дедушка - известные художники, мать работает в медицинской сфере, однако тоже принимает участие во всех культурных мероприятиях Еревана.

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Публикация от Armina (@deararmine)

В университете Армине изучала дизайн костюмов. Среди ее интересов абсолютно все, что может вдохновить человека: тело, сочетание цветов, фигуры и многое другое.

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Публикация от Armina (@deararmine)

Армине - очень творческий и артистичный человек, а теперь еще и профессиональная модель.

Теги:
Подиум, мода, мода, девушки, Армения, Ереван, модель



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