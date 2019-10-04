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Только для близких: Instagram запустил приложение для общения Threads

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Теперь общаться с близкими друзьями из Instagram можно в отдельном приложении, а также обмениваться фото и видео.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Социальная сеть Instagram запустила новое приложение Threads для общения с пользователями из списка "близких друзей", сообщает VC.

Сервис позволяет делиться с ними фото и видео, историями и статусами.

Приложение Threads уже доступно для загрузки на iOS и на Android.

Только для близких: Instagram запустил приложение для общения
VC
Только для близких: Instagram запустил приложение для общения

В приложении есть три основных режима: при запуске по умолчанию открывается камера, чтобы пользователь мог быстро снять фото или видео без фильтров и поделиться им с близкими друзьями. 

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Второй экран — входящие сообщения от "близких друзей" в Instagram, а третий — экран статусов, где пользователь может выбрать эмодзи и одну из готовых фраз для статуса или написать свой, а также время, в течение которого будет отображаться статус — от одного до четырех часов. 

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Напомним, списки "близких друзей" появились в Instagram осенью 2018 года. При создании Stories пользователь может выбрать, кто ее увидит — все подписчики или только из списка близких.

 

Теги:
"Лучшие друзья", Социальная сеть, технологии, IT-технологии, Instagram, Instagram, Instagram



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