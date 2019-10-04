Внутри и снаружи: уникальный алмаз нашли в Якутии

Необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один, добыт в Якутии. По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный камень за всю историю мировой алмазодобычи.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Возраст уникального алмаза, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет, сообщает российская горнорудная компания "АЛРОСА".

Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм.

Установлено, что объем внутренней полости составляет 6 мм3, а объем внутреннего кристалла – 1,6 мм3 с расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.

Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами, которые передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА.

Там его изучили комплексом методов, включая спектроскопию комбинационного рассеяния и инфракрасную спектроскопию, а также рентгеновскую микротомографию.

По результатам исследования ученые вынесли гипотезу о том, как именно сформировался кристалл. По их мнению, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

По словам заместителя директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе, имеются две основные гипотезы того, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство: согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами.