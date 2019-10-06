Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре

В 2017 году певец решился на операцию, предпочтя ее химиотерапии, потому что знал, что ему придется отменять свои концерты, чтобы проходить лечение.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Британский музыкант Элтон Джон рассказал, что врачи вызвали русскую медсестру, чтобы спасти его от осложнений, возникших после перенесенной операции по удалению опухоли, сообщает газета Daily Mail, которая приводит отрывки автобиографии из книги музыканта.

В 2017 году певец решился на операцию, предпочтя ее химиотерапии, потому что знал, что ему придется отменять свои концерты, чтобы проходить лечение.

"Мои последние воспоминания - гипервентиляция, когда они пытались найти вену, чтобы сделать мне укол. Это всегда вызывало трудности, все усугублялось тем, что я ненавижу иглы. В конце концов, для введения успокоительного средства, им пришлось привезти русскую медсестру, женщину, у которой было сложение тела олимпийской толкательницы ядра", - передает газета слова певца.

"Мне безумно повезло, хотя должен сказать, что в то время я так не думал. Я не спал всю ночь и думал, умру ли я. Один в больнице ночью, я молился: "Пожалуйста, не дай мне умереть, дай мне снова увидеть детей, дай мне еще немного времени", - цитирует газета Элтона Джона.