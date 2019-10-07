Шесть шахтеров погибли на юге Кыргызстана, отравившись угарным газом

В результате первой трагедии погибли три брата, а второй случай произошел на следующий день - мужчин 21, 33 и 42 лет не смогли спасти.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Две трагедии в Кыргызстане: шесть шахтеров погибли за выходные, отравившись угарным газом, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Первая трагедия случилась 5 октября в Сулюкте в шахте ОсОО "Абдукахар кен". Произошла утечка газа, прибывшие спасатели вытащили из шахты трех рабочих и передали медикам. Все пострадавшие — 40, 42 и 44 лет — скончались, они были родственниками.

До приезда скорой помощи сотрудники МЧС пытались оказать медпомощь трем братьям.

Второй случай произошел 6 октября примерно в 13.00 в шахте №5 на участке Боз в Кадамджайском районе. Мужчины 21, 33 и 42 лет вели самовольную добычу угля и отравились угарным газом. На место прибыли девять спасателей, которые подняли из шахты тела погибших.