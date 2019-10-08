Стал известен лонг-лист премии "Оскар"

Всего заявки подали 93 страны, в том числе три из них — впервые: это Гана, Нигерия и Узбекистан с фильмом "Горячая лепешка".

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Определился список претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", сообщает The Variety.

Всего заявки подали 93 страны, в том числе три из них — впервые: это Гана, Нигерия и Узбекистан.

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В список также вошел фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова.

По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США и диалоги в ней должны по большей части быть не на английском языке, продолжительность ленты — более 40 минут.

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Ранее номинация называлась "Лучший фильм на иностранном языке", но с этого года получила новое название.

Напомним, на "Оскар" выдвинули фильм Умида Хамдамова "Горячая лепешка".

Кинолента завоевала главный приз XXVIII Открытого фестиваля "Киношок".

Феруза Саидова, сыгравшая в фильме, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.