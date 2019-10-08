РФ и Турция договорились о платежах в нацвалютах

Соответствующее соглашение подписали Министерство финансов РФ и Министерство казначейства и финансов Турции.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Соглашение между правительствами РФ и Турции о расчетах и платежах направлено на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами обеих стран.

С российской стороны соглашение подписал министр финансов Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Цель данного документа направлена на увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют.

Рубль и лира будут применяться при расчетах между двумя странами. Это создаст инфраструктуру финансового рынка и повысит привлекательность нацвалют для компаний.