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Денежные купюры России

РФ и Турция договорились о платежах в нацвалютах

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
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Соответствующее соглашение подписали Министерство финансов РФ и Министерство казначейства и финансов Турции.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Соглашение между правительствами РФ и Турции о расчетах и платежах направлено на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами обеих стран.

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С российской стороны соглашение подписал министр финансов Антон Силуанов, с турецкой – министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

Цель данного документа направлена на увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют.

Рубль и лира будут применяться при расчетах между двумя странами. Это создаст инфраструктуру финансового рынка и повысит привлекательность нацвалют для компаний.

Теги:
валютные операции, валютная реформа, валютчики, валюта, Турция, Турция, Россия, Россия



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