Водители-алкоголики в России больше не смогут получить права

Если в крови у водителя обнаружат алкомаркер, его отправят в наркодиспансер. Более того, автомобилистов проверят и на психоактивные вещества.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Для получения водительских прав в России теперь потребуется тест на определение алкоголизма, сообщает РИА Новости.

Соответствующий приказ уже приняли в Министерстве здравоохранения: данный тест будет определять на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который указывает на хронический алкоголизм.

"При обнаружении алкомаркера гражданина отправят в наркодиспансер", - говорится в сообщении.

Документ подготовили "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ".

Более того, нововведение коснется также и тех, кто претендует на возврат водительских прав по окончании срока лишения.

В Узбекистане упростили процедуру обмена водительского удостоверения >>

Также кандидатам в водители предложат пройти тест на употребление ряда психоактивных веществ.

А вот в Узбекистане упростили процедуру обмена водительских прав: с 1 апреля 2019 года их можно получить в центрах госуслуг вне зависимости от прописки.

При этом личное присутствие для подачи заявки на обмен удостоверения не является обязательным условием.