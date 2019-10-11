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Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств

Путин о создании ракет средней и меньшей дальности: будем над этим работать

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Президент России, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, прокомментировал ситуацию, которая сложилась в мире после выхода главных участников ДРСМД и неясной судьбы договора СНВ-3.

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Россия начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в связи с появлением такого вооружения у США, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

"Мы сейчас, конечно, будем над этим работать, раз они (РСМД) у американцев появились", - сказал Путин.

По его мнению, США поступили изощренно, когда придумали повод выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И это решение, по словам Путина, было связано с опасениями американцев на азиатском направлении.

© Минобороны России
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"На этот раз решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности. Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности", - сказал российский президент.

Он подчеркнул, что это невозможно за три месяца сделать такую ракету, "нужно годами работать над этим, они и работали".

"Вышли, через три месяца испытали. И это, конечно, совсем нехорошо ", - заметил Путин.

Он напомнил о том, что представители Пентагона уже официально заявили о намерении разместить эти ракеты в Азии, идут переговоры с Японией и Южной Кореей.

"Ясно, кто является целью номер один в данном случае, нас это не радует, потому что это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности", - заявил президент.

При этом сохраняется неопределенность и в судьбе договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - СНВ-3. Срок его действия истекает в феврале 2021 года.

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© Sputnik . Vladimir Trefilov
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"До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать", - напомнил Путин.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году и вступил в силу с 1 июня 1988-го. Согласно документу, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Летом 2019 года договор прекратил свое действие по инициативе американской стороны.

После односторонних действий со стороны США Москва также объявила о приостановлении соглашения, подчеркнув, что действия носят всего лишь зеркальный характер.

Теги:
Ракеты, Владимир Путин



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