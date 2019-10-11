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Умер Алексей Леонов, первый человек в открытом космосе

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Десятого октября в Московской клинической больнице №68 скончался Алексей Леонов. В последнее время он боролся с продолжительной болезнью.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. На 86-м году скончался Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.

"Да, к сожалению, это действительно так", - сказал представитель ЦПК.

Космонавт Алексей Леонов
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Леонов умер 10 октября в Московской клинической больнице №68. В последнее время он боролся с продолжительной болезнью.

В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, который совершил выход в открытый космос. Спустя десять лет, в июле 1975-го, он совершил свой второй полет, во время которого участвовал в стыковке советского корабля "Союз" с американским Apollo.




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