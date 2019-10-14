Сирия направила армию на курдские территории

Сирийская армия начала движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии. Согласно информации, в ближайшие 48 часов она может войти в Манбидж и Кобани.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Сирийская правительственная армия начала наступление на курдские территории, сообщает РИА Новости.

"Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что армия САР может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани.

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Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

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Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

*Террористическая организация, запрещенная в России