Число жертв тайфуна в Японии возросло до 39 человек

Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Число жертв обширных наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 39 человек, сообщает РИА Новости.

Еще 17 числятся пока пропавшими без вести, травмы получили 189 человек, около 136 тысяч жилищ в Японии остаются без водоснабжения и 4,3 тысячи - без электричества.

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Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, к затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря, и к оползням.

Тем временем постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. Задержки рейсов в столичном аэропорту "Нарита" пока продолжаются.

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Тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Такой сильный ветер способен перевернуть грузовик.