Симоньян прокомментировала твит Трампа с цитатой от ведущего Sputnik

Сам Кириаку, видимо, был очень удивлен постом Трампа, написав "ну и ну, меня только что процитировал Дональд Трамп" в Twitter.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с цитированием президентом США слов ведущего радио Sputnik Джона Кириаку и написала, что "нас никто не слушает, кроме Дональда Трампа".

Ранее Трамп процитировал на своей странице в Twitter слова Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Кириаку, видимо, был очень удивлен постом Трампа, написав "ну и ну, меня только что процитировал Дональд Трамп" в Twitter. В Sputnik пояснили, что слова, процитированные Трампом, Кириаку произнес в эфире одного из американских телеканалов.

"Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа", - написала Симоньян в Telegram-канале.

© DonaldTrump // Twitter.com Трамп процитировал в Twitter слова Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского лидера с президентом Украины.

Телефонный разговор президентов США и Украины оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а затем и сама жалоба.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

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Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.