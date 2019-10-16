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Презентация Google

Новинки от Google: смартфон Pixel 4, беспроводные наушники и "умный дом"

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE
В мире
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Теперь взмахом руки можно выключить звук звонка, а система распознавания лица начинает работать, как только рука тянется за аппаратом.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Компания Google представила новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, оснащенные датчиком движений и улучшенной камерой, сообщает The Verge.

Данная новинка будет доступна 24 октября по стартовой цене 799 долларов.

На презентации, которая прошла в Нью-Йорке, выступила представитель компании Сабрина Эллис.

По ее словам, Pixel 4 стал первым смартфоном, оснащенным радаром, сенсор которого реагирует на движения. Так, взмахом руки теперь можно выключить звук звонка, а система распознавания лица начинает работать, как только рука тянется за аппаратом.

Смартфон Pixel 4
© AFP 2018 / JOHANNES EISELE
Смартфон Pixel 4

Новый "Диктофон" может автоматически переводить речь в текст в реальном времени или после записи.

Более того, это первые смартфоны Pixel c двойной камерой — основная на 12 МП, а телефото — на 16 МП.

Комбинация оптического и цифрового зума позволяет снимать с восьмикратным зумом без серьезных потерь качества. Улучшилась технология ночной съемки Night Sight. Более длительная выдержка позволяет сделать более качественные фотографии ночью.

Презентация Google
© AFP 2018 / Drew Angerer
Презентация Google

Эллис рассказала, что новинка будет доступна в "двух размерах (Pixel 4 и Pixel 4 XL) при одинаковом наборе функций" и трех цветах (черном, белом и оранжевом). 

Отдельного внимания на прошедшей презентации удостоены миниатюрные беспроводные наушники Pixel Buds. Представители компании утверждают, что они способны сохранять стабильное Bluetooth-подключение к смартфону даже на больших расстояниях: через три комнаты в помещениях и на 91 метр (100 ярдов) на открытых пространствах. Стоимость - 179 долларов.

Презентация Google
© AFP 2018 / Drew Angerer
Презентация Google

Также на презентации Google сообщалось, что игровая приставка Stadia будет доступна 19 ноября, и познакомила пользователей с новинками "домашней системы" Google Nest.

Теги:
США, США, технологии, IT-технологии, Презентация, мобильный телефон, смартфон, Google, Google



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