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Жительницы Республики Узбекистан

Как чувствуют себя женщины в Узбекистане: позиция в рейтинге

© Flickr / Ken Flottman
В мире
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Для формирования списка применялось три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и отсутствие дискриминации.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Журнал National Geographic опубликовал рейтинг стран мира, наиболее безопасных и удобных для проживания для женщин Women, Peace and Security Index (WPS Index), сообщает РИА Новости.

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© Sputnik / Сергей Гунеев
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Для формирования рейтинга применялось три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и отсутствие дискриминации.

Всего в рейтинге участвовало 167 стран. Первое место занимает Норвегия, за ней следуют Швейцария и Финляндия. В пятерку также вошли Дания и Исландия.

Последние три места в рейтинге достались Сирии, Афганистану и Йемену.

Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает 43-е место, Туркменистан - 60-е место, Кыргызстан - 80-е, Узбекистан - 89-е, Таджикистан - 96-е место.

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Напомним, меньше года назад в Ташкенте прошла первая международная конференция, где участники обсудили роль женщин в демократическом обновлении и модернизации страны на примере опыта Узбекистана и международной практики.

По мнению экспертов, женщины в республике стали значительно более активными в политике и других важных сферах жизни общества, однако остаются определенные проблемы и пробелы, не позволяющие пока говорить о гендерном равенстве.

Теги:
безопасность, рейтинг, Узбекистан, население



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