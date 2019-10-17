Какое место в квартире считается самым грязным

Также самыми грязными предметами на кухне считаются столешница, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Главный рассадник опасных микроорганизмов в квартире — кухонная раковина, сообщает "Даракчи" со ссылкой на заявление профессора кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльза Герба.

"Недавнее исследование показало, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза", — подчеркнул ученый.

По его мнению, многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением. В результате опасные микроорганизмы распространяются по раковине и в дальнейшем по всей кухне.

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Кроме того, по словам эксперта, некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку.

Также Герб назвал самыми грязными предметами на кухне столешницу, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца.