На протяжении нескольких лет дизайнер задумывалась, можно ли механическим прикосновением заменить физический контакт с другими людьми.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В США создали машину для объятий под названием "Компрессионный ковер", сообщает издание Dezeen.

Это интересное приспособление придумала дизайнер из Лос-Анджелеса Люси МакРей.

Dezeen В США придумали машину для объятий

Данная машина обнимает все тело с помощью нескольких слоев подушек.

Dezeen В США придумали машину для объятий

Установка окрашена в розовые и коричневые оттенки, напоминающие кожу, что подчеркивает иллюзию человеческого прикосновения.

Люси МакРей называет себя архитектором тела, в своих работах она размышляет о будущем, в котором технологии оказывают все большее влияние на психическое здоровье людей.

"Мы движемся к сенсорному кризису. Будут ли механизмы соревноваться за нашу любовь из-за нашей же одержимости цифровыми технологиями?" - говорит МакРей.

На протяжении нескольких лет дизайнер задумывалась, можно ли механическим прикосновением заменить физический контакт с другими людьми.

Dezeen В США придумали машину для объятий

Напомним, депрессия является одним из распространенных психических расстройств. По оценкам, от нее страдает более 300 миллионов человек из всех возрастных групп.

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Депрессия является одним из приоритетных состояний, охватываемых Программой действий ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP). Целью Программы является содействие странам в расширении служб для лечения людей с психическими и неврологическими проблемами, а также проблемами, связанными с употреблением наркотиков и других веществ, проводимого работниками здравоохранения, не являющимися специалистами в области охраны психического здоровья.