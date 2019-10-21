В США придумали машину для объятий

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В США создали машину для объятий под названием "Компрессионный ковер", сообщает издание Dezeen.
Это интересное приспособление придумала дизайнер из Лос-Анджелеса Люси МакРей.
Данная машина обнимает все тело с помощью нескольких слоев подушек.
Установка окрашена в розовые и коричневые оттенки, напоминающие кожу, что подчеркивает иллюзию человеческого прикосновения.
Люси МакРей называет себя архитектором тела, в своих работах она размышляет о будущем, в котором технологии оказывают все большее влияние на психическое здоровье людей.
"Мы движемся к сенсорному кризису. Будут ли механизмы соревноваться за нашу любовь из-за нашей же одержимости цифровыми технологиями?" - говорит МакРей.
На протяжении нескольких лет дизайнер задумывалась, можно ли механическим прикосновением заменить физический контакт с другими людьми.
Напомним, депрессия является одним из распространенных психических расстройств. По оценкам, от нее страдает более 300 миллионов человек из всех возрастных групп.
Где нужно жить, чтобы быть психически здоровым - ученые >>
Депрессия является одним из приоритетных состояний, охватываемых Программой действий ВОЗ по заполнению пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP). Целью Программы является содействие странам в расширении служб для лечения людей с психическими и неврологическими проблемами, а также проблемами, связанными с употреблением наркотиков и других веществ, проводимого работниками здравоохранения, не являющимися специалистами в области охраны психического здоровья.