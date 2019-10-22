Турецкий повар напугал Хабиба Нурмагомедова своим фокусом - видео

В конце встречи боец получил в подарок кулинарное изделие с надписью Khabib и поделился снимком с подписчиками.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у известного турецкого повара Бурака Оздемира, который сильно напугал спортсмена своими трюками.

Судя по постам в Instagram, Оздемир приготовил для Хабиба и его друзей курицу в скорлупе, а также показал свой фирменный трюк с посудой и стаканами, чем напугал чемпиона UFC.

В конце встречи боец получил в подарок кулинарное изделие с надписью Khabib и поделился снимком с подписчиками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burak Özdemir (@cznburak) 21 Окт 2019 в 1:08 PDT

Напомним, некоторое время назад Хабиб Нурмагомедов официально анонсировал первый ММА турнир в истории Узбекистана. Чемпионат GFC20 пройдет 23 ноября в Ташкенте на Humo Arena. В качестве специального гостя на поединках будет находиться чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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В соревнованиях также будут участвовать мастера смешанного боевого искусства Узбекистана.

Центральный бой состоится между братом Хабиба Нурмагомедова Умаром Нурмагомедовым и Никитой Чистяковым.