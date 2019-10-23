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Телеведущая Елена Малышева

"Главного врача России" Елену Малышеву госпитализировали - видео

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Sputnik Узбекистан

По словам телеведущей, в скорой ее встретили "прекрасные доктора-девочки". Оказывается, у нее поднялось высокое давление.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Российская телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризисом, о чем она сообщила в своем Instagram прямо из машины скорой помощи.

"Кто чем занят, а я нахожусь в машине скорой помощи. Прекрасные доктора-девчонки. Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз. Первый раз в жизни давление было 200 на 130", - рассказала Малышева в своих Stories.

Напомним, Елена Малышева - руководительница и ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!", выходящих в эфир на "Первом канале", профессор Московского государственного медико-стоматологического университета.

Также Малышева является автором более 50 научных публикаций в области медицины. 

Теги:
скорая помощь, больницы, больница, госпитализация, врачи, врач, Россия, Россия, россия



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