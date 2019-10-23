Лайнер будет продаваться за 75 миллионов долларов, что делает его также самым дорогим среди бизнес-джетов.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Компания Gulfstream представила в Лас-Вегасе свой новый бизнес-джет G-700 самым комфортным и просторным салоном на рынке, сообщает Forbes.

Лайнер будет продаваться за 75 миллионов долларов, что делает его также самым дорогим среди бизнес-джетов.

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Новая модель способна развивать рекордную максимальную скорость в 0,925 Маха (1 133 км/ч) благодаря новым двигателям Rolls Royce Pearl 700.

"Самый высокий, самый широкий, самый длинный салон в бизнес-авиации", — заявил президент Gulfstream Марк Бернс.

Длина G700 — 33,5 метра.

В новинке поместится даже спальня с душевой спа-кабиной. Всего будет пять жилых зон: в столовой зоне смогут разместиться шесть человек, а площадь камбуза составит 0,9 кв. метра.

Gulfstream Самый широкий и длинный: в Лас-Вегасе представили бизнес-джет со спа

Что касается других удобств для пассажиров, то, по словам Бернса, в самолете на большинстве высот полета будет поддерживаться самая низкая в отрасли "высота в кабине" (чем ниже "высота в кабине", тем меньше дискомфорт, связанный с разницей давления в самолете и снаружи) — менее 1 219 метров.

Лайнер также будет оснащен самым тихим салоном и циркадной системой освещения, имитирующей восходы и закаты солнца.