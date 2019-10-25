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Британские разработчики покупают человеческие лица за $125 тысяч

Британские разработчики покупают человеческие лица за $125 тысяч

© AFP 2018 / JULIAN STRATENSCHULTE
В мире
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Sputnik Узбекистан

Потенциальный донор должен обладать приятной внешностью, ведь робот будет работать сиделкой, а вот возраст не важен.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Британская компания Geomiq покупает человеческие лица за 125 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте.

Разработчики предлагают такую сумму любому, кто отдаст свое лицо роботу, а платят они за авторские права, чтобы воспроизводить человека на 3D-модели.

"Главное условие для потенциального донора — приятная внешность, поскольку робот будет работать сиделкой. При этом пол или возраст значения не имеют", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в проекте, нужно отправить свое фото на faces@geomiq.com.

Также известно, что само производство роботов начнется уже в 2020 году.

В Ташкенте учатся создавать роботов >>

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Ташкенте еще при трех школах "Баркамол авлод" запущены специализированные курсы по робототехнике RoboCraft.

Ребята учатся здесь конструировать и программировать роботов. Педагоги предлагают новаторский подход в системе обучения и делают упор на современные образовательные модели, такие, к примеру, как STEAM. В ее рамках ученикам не только преподают новые знания, но и учат мгновенно применять их на практике.

Теги:
3d-принтер, робототехника, робот, Великобритания, Великобритания



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