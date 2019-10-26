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Названы лучшие работодатели Центральной Азии - список

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik Узбекистан

В состав экспертов и жюри вошли профессионалы-практики в сфере HR и первые руководители крупных компаний СНГ.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Состоялось вручение премии "HR-бренд Центральная Азия 2019", сообщает пресс-служба портала HeadHunter.

Церемония проходила в отеле InterContinental Almaty. В премии приняло участие рекордное количество номинантов, а именно 33 проекта от 30 компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

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Оценка проектов проводилась в два этапа: путём индивидуального рассмотрения проектов и голосования HR-экспертами за лучшие 6 проектов в каждой номинации, и определение победителей членами жюри на закрытом заседании. В состав экспертов и жюри вошли профессионалы-практики в сфере HR и первые руководители крупных компаний СНГ.

По итогам церемонии награждения лучших работодателей 2019 года:

Победителями номинации "СТОЛИЦЫ" стали:

  • 1 место - АО ДБ "Альфа-Банк";
  • 2 место - Проектная Академия KAZGOR;
  • 3 место - ТОО "Леруа Мерлен Казахстан".

Победителями номинации "Казахстан" стали:

  • 1 место - ТОО APPLECity Distributors;
  • 2 место – АО "Эйр Астана";
  • 3 место – АО "Транстелеком".

Победителями номинации "Мир" стали:

  • 1 место - ОсОО Кондитерский Дом "Куликовский";
  • 2 место – ИП ООО Anglesey Food;
  • 3 место – ЗАО "Кумтор Голд Компани".

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HeadHunter Казахстан в этом году учредила собственную номинацию, победителем которой стало ТОО Bilim Media Group за лучший проект с социальной ответственностью компании.

Премия "HR-бренд Центральная Азия" – самая известная и авторитетная награда для HR-профессионалов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которая проводится с 2013 года. Победители получают статус лучшего работодателя и признание коллег, а профессиональное сообщество — возможность познакомиться с самыми эффективными практиками.

Теги:
трудоустройство, Биржа труда, Труд, работник, рабочий, работа, СНГ, СНГ, СНГ



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