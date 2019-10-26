Названы лучшие работодатели Центральной Азии - список

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Состоялось вручение премии "HR-бренд Центральная Азия 2019", сообщает пресс-служба портала HeadHunter.
Церемония проходила в отеле InterContinental Almaty. В премии приняло участие рекордное количество номинантов, а именно 33 проекта от 30 компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
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Оценка проектов проводилась в два этапа: путём индивидуального рассмотрения проектов и голосования HR-экспертами за лучшие 6 проектов в каждой номинации, и определение победителей членами жюри на закрытом заседании. В состав экспертов и жюри вошли профессионалы-практики в сфере HR и первые руководители крупных компаний СНГ.
По итогам церемонии награждения лучших работодателей 2019 года:
Победителями номинации "СТОЛИЦЫ" стали:
- 1 место - АО ДБ "Альфа-Банк";
- 2 место - Проектная Академия KAZGOR;
- 3 место - ТОО "Леруа Мерлен Казахстан".
Победителями номинации "Казахстан" стали:
- 1 место - ТОО APPLECity Distributors;
- 2 место – АО "Эйр Астана";
- 3 место – АО "Транстелеком".
Победителями номинации "Мир" стали:
- 1 место - ОсОО Кондитерский Дом "Куликовский";
- 2 место – ИП ООО Anglesey Food;
- 3 место – ЗАО "Кумтор Голд Компани".
Премия "HR-бренд Центральная Азия" – самая известная и авторитетная награда для HR-профессионалов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которая проводится с 2013 года. Победители получают статус лучшего работодателя и признание коллег, а профессиональное сообщество — возможность познакомиться с самыми эффективными практиками.