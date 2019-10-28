Идеальная жизнь: в Мексике построят "умный" город

Место на участке площадью 557 гектаров недалеко от Мехико будет носить название Smart Forest City Cancun.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Мексике объявили о создании "умного" города, сообщает Dezeen.

По словам итальянского архитектора Стефано Боэри, город будет покрыт лесами и станет одной из первых в области подобных экологичных разработок.

Место на участке площадью 557 гектаров недалеко от Мехико будет носить название Smart Forest City Cancun.

"Городская экосистема, где природа и город переплетены и существуют как один организм", - так архитектор описал свое творение.

Планируется, что растения будут расти везде: начиная от общественных парков и садов и заканчивая крышами и фасадами зданий. "Умный" город будет поглощать 116 тысяч тонн углекислого газа в год.

Разработчики планируют анализировать данные жителей города для усовершенствования жизни в нем, используя их, чтобы повышать уровень комфорта локально и во всем городе в целом.

Городская система будет анализировать расход электрической энергии и предлагать жителям меры по повышению энергоэффективности.

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Более того, город сам обеспечит себя питанием и водой, а транспортную систему построят так, чтобы жители оставляли свои автомобили на окраинах города.

Архитекторы также планируют обеспечить жильем 130 тысяч человек, готовых стать садовниками для растений, которые будут расти на их домах.

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Напомним, в августе стало известно о том, что в Лас-Вегасе также создают первый в мире "умный" город.

Bleutech Park планируют построить за 6 лет, а стоимость его строительства составит 7,5 миллиарда долларов.

По задумке авторов, это будет город в Лас-Вегасе, где разместят жилые дома, офисы, торговые площадки, люксовые резиденции, гостиницу и развлекательные зоны.