Свершилось: режиссер Дэвид Линч получил почетный "Оскар"

Получая долгожданную почетную награду, легенда кинематографа весело заявил: "У вас очень интересный вкус".

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за заслуги перед киноиндустрией, сообщается в Twitter Академии.

"Немногословный Дэвид Линч получает свой почетный "Оскар", - говорится в сообщении.

Режиссер действительно был немногословным, ведь, получая награду, Линч сказал: "У вас очень интересный вкус".

Одиннадцатая церемония вручения почетной награды состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе.

Помимо Линча, премии также удостоились киноактер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертимюллер.

Напомним, Дэвид Линч трижды был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за ленты "Человек-слон", "Синий бархат" и "Малхолланд Драйв", а также в категории "Лучший адаптированный сценарий" ("Человек-слон"), однако не получил ни одной награды.

Почетный "Оскар" — первая премия Академии, которую вручили режиссеру.