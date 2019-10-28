Собянин: более половины преступлений в Москве совершается "гастролерами"

Тем не менее сегодня количество криминала, совершаемого иностранными гражданами, в Москве значительно снизилось.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Москве огромное количество преступлений по-прежнему совершается не москвичами, а приезжими из других регионов, заявил мэр города Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений, пишет РИА Новости.

"По-прежнему огромное количество преступлений совершается не москвичами, а приезжими. Это около 60% всех преступлений", - сказал Собянин.

По его словам, ранее в большом количестве преступлений традиционно винили мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья, но сегодня количество криминала, совершаемого иностранными гражданами, в Москве значительно снизилось.

"Мы видим, что количество таких преступлений снизилось с четверти до 14%. Это говорит о серьезном изменении тренда, тем не менее количество преступлений, которые совершаются "гастролерами", которые приезжают в Москву со всех городов нашей страны, остается неизменным с точки зрения соотношения к количеству преступлений", - подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что после успешного эксперимента в Москве повсеместно внедряется система видеораспознавания лиц.