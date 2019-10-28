17:06 28 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Иностранные рабочие у хостела

Собянин: более половины преступлений в Москве совершается "гастролерами"

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
Получить короткую ссылку
74 0 0
Sputnik Узбекистан

Тем не менее сегодня количество криминала, совершаемого иностранными гражданами, в Москве значительно снизилось.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Москве огромное количество преступлений по-прежнему совершается не москвичами, а приезжими из других регионов, заявил мэр города Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений, пишет РИА Новости.

"По-прежнему огромное количество преступлений совершается не москвичами, а приезжими. Это около 60% всех преступлений", - сказал Собянин.

По его словам, ранее в большом количестве преступлений традиционно винили мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья, но сегодня количество криминала, совершаемого иностранными гражданами, в Москве значительно снизилось.

"Мы видим, что количество таких преступлений снизилось с четверти до 14%. Это говорит о серьезном изменении тренда, тем не менее количество преступлений, которые совершаются "гастролерами", которые приезжают в Москву со всех городов нашей страны, остается неизменным с точки зрения соотношения к количеству преступлений", - подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что после успешного эксперимента в Москве повсеместно внедряется система видеораспознавания лиц.

Теги:
криминал, Мигранты, мигрант, Россия, Россия, Москва, Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девять самых дорогих люксовых брендов в мире
Российская фигуристка установила два новых мировых рекорда - видео
Российская фигуристка установила два новых мировых рекорда - видео
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане: когда и как голосовать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться